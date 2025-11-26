Главой Предгорного округа Ставрополья переизбран Николай Бондаренко

На заседании думы Предгорного муниципального округа второго созыва Николая Бондаренко единогласно переизбрали на должность главы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Ставропольского края

Конкурс, предшествовавший перевыборам, проводился под руководством заместителя председателя правительства Ставропольского края Николая Афанасова. По итогам конкурса депутатскому корпусу были предложены два кандидата, отобранные из четырех участников. За кандидатуру господина Бондаренко единогласно проголосовали все депутаты.

Наталья Белоштейн