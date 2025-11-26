На клининг ИТ-парка Рамеева в Казани выделят 37 млн рублей

На услуги клининга административного здания и территории ИТ-парка им. Башира Рамеева в Казани направят 37 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Контракт будет оплачен за счет внебюджетных средств. Летом подрядчик должен ухаживать за газонами, подстригать кусты, красить крышки люков и т. д. Зимой сотрудникам службы нужно будет убирать снег, удалять лед, поддерживать чистоту табличек и т. д.

По договору услуги клининга будут оказываться в течение следующего года. Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 12 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва