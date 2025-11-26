Глава СКР хочет знать, почему нарушают права семьи из Саратова

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

Ранее в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в сети, жительница Саратова рассказала, что проживает вместе с супругом-инвалидом, детьми и внуками в квартире дома 1957 года постройки на улице Загороднева. Здание признали аварийным и подлежащим расселению в 2020 году из-за сильного физического износа конструкций.

В 2024 году автора обращения убедили без предварительного осмотра подписать согласие на получение квартиры в доме на улице Менякина. Выяснилось, что жилье не равнозначно по площади изымаемой. От семьи потребовали покинуть занимаемую жилплощадь. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов