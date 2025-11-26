Полиция нашла незаконное садоводство под Токсово на государственных землях

Полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве с землей в районе Токсово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Речь идет о самовольном захвате примерно 35 га государственной территории, имеющей специальное назначение. Несмотря на законодательный запрет вести здесь садоводческую деятельность и строить жилье, на участке была незаконно возведена целая инфраструктура.

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы на этой земле появилось более сотни самостроев, проложены дороги, линии электропередач и газоснабжения. В рамках расследования был задержан 67-летний председатель одного из СНТ. Подозреваемый обвиняется в том, что ввел в заблуждение экспертов и суд, чтобы получить незаконное право пользования землей. Сейчас он находится под стражей.

На следующем этапе расследования правоохранителям предстоит выяснить, кто именно организовал незаконное поселение и как осуществлялась продажа участков по так называемым «садовым книжкам». Круг подозреваемых может быть расширен, а проверка затронет не только руководство, но и других участников СНТ.

Андрей Маркелов