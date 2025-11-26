В Невинномысске количество мест в центре «Гренада» увеличат до 1 тысячи

Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» в Невинномысске в ближайшие два года сможет принимать до 1 тыс. детей одновременно. Сейчас центр рассчитан на 300 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу города Михаила Миненкова.

Раньше центр функционировал исключительно в летний период, принимая одновременно около 90 детей. После модернизации он стал доступен круглый год. На территории были возведены дополнительные здания, столовая, медицинский пункт, а также спортивные и игровые площадки. Работы по расширению инфраструктуры детского центра продолжаются.

Сейчас заканчивается возведение большой беседки с отоплением и кондиционированием на 200-300 человек, строятся уличный бассейн длиной 25 м. и стадион — 110 на 70 м.

Реконструкцию центра начали в 2023 году при поддержке федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

Наталья Белоштейн