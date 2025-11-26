На Запорожье разрешили отстрел диких хищников

Власти Запорожской области разрешили санитарный отстрел волков, лис и шакалов, популяция которых выросла после начала СВО. Об этом сообщили в администрации региона.

По информации чиновников, после начала специальной военной операции в области ввели запрет на охоту. За это время развелось много хищников, в частности, волков, лис и шакалов. Для обеспечения безопасности и регулирование баланса экосистемы министерство природы, экологии и недропользования региона уже выдает разрешения на регулирование численности животных.

Ранее губернатор области Евгений Балицкий рассказал, что местные власти добиваются у руководства страны разрешения на отстрел бродячих собак. По его словам, в регионе большое количество брошенных хозяевами домашних животных, которые сбиваются в стаи и представляют реальную угрозу для местных жителей.

Александр Дремлюгин, Симферополь