Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии

Московский клуб Gazgolder закрывается, прощальные ивенты пройдут в конце декабря и начале января, сообщила РБК пиар-директор творческого объединения GAZ Наталья Мостакова. По ее словам, клуб закроется в «том формате, в котором он работал 20 лет», а в скором времени клуб представит «новый концепт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баста

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Баста

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Клуб Gazgolder открылся в 2005 году на «Арме» в Нижнем Сусальном. Он связан с лейблом GAZ, которым владеют Баста (Василий Вакуленко) и Евгений Антимоний. На его сцене выступали ведущие российские диджеи и мировые хедлайнеры, в числе которых — Tale of Us, Monolink, Jamie Jones, Bedouin, The Martinez Brothers, Dixon и др.

26 декабря в клубе пройдет финальный «Рейв 10-летия». Мероприятия на январь еще не анонсированы.

Полина Мотызлевская