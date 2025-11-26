Ижевский девелопер получил разрешение на строительство в Сквере космонавтов

Ижевский застройщик получил разрешение на строительство гостиницы высотой до 12 этажей на территории Сквера космонавтов около монумента Дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии.

«Собственник участка обращался за разрешением на строительство гостиницы на участке у монумента Дружбы народов. Разрешение выдано 21 ноября»,— говорится в сообщении. Как указано в посте местного сообщества «КИК Антей» во «ВКонтакте», участком владеет застройщик «Регион-Инвест».

Согласно системе ЕИСЖС, девелопер возвел вдоль набережной — на участке от предполагаемого места строительства гостиницы до ул. Кирова — жилой комплекс под названием «Французские кварталы “Ривьера парк”».

Полгода назад, в июне, региональный минстрой отказал правообладателю земельного участка в приеме документов на выдачу разрешения. Вопрос о планируемой вырубке деревьев, посаженных космонавтами, героями СССР на контроль поставила госкорпорация «Роскосмос». В мае несколько насаждений в сквере посадил космонавт Сергей Ревин.