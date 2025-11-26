Новый машиностроительный цех ММК победил в национальной премии

ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) стал победителем XI национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет» в номинации «Машиностроение» за проект запуска цеха машиностроительной продукции, сообщает пресс-служба компании.

Новое производство нацелено на выпуск импортозамещающей продукции для горно-металлургической отрасли и тяжелого машиностроения — мостовых кранов, шлаковозов, конвертерного оборудования, миксеровозов и вращающихся печей. В работу цех запустили в июле этого года. Инвестиции составили 6,5 млрд руб. На производстве создано 450 рабочих мест. Проектная мощность цеха составляет 10,5 тыс. т машиностроительной продукции в год. Площадь линии в 22 тыс. кв. м позволяет собирать крупногабаритные конструкции целиком.

Премия «Приоритет» вручается с 2015 года за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности. В прошлом году награды от Группы ММК был удостоен проект создания крупнейшей в стране коксовой батареи.