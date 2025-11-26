Вступило в силу решение о возврате РФ базы подводных работ в Сочи

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу компании «Эпрон-8» и других ответчиков на решение об истребовании в пользу РФ территории в Сочи, на которой в советское время находилась база отряда «Подводречстрой» Минречфлота РСФСР. О решении суда “Ъ” сообщил представитель ответчика адвокат Дмитрий Байков.

В деле идет речь об имуществе стоимостью около 3 млрд руб. Апелляция согласилась с доводами Генпрокуратуры о том, что предприятие «Подводречстрой», предназначенное для подводных аварийно-спасательных работ, не должно было приватизироваться.

Решением суда в пользу РФ истребованы девять объектов недвижимости, в том числе полигон площадью 11 га, склады, цеха, мастерские, помещения для ремонта флота. Надзорное ведомство при этом признает, что специализация предприятия не сохранена. Многие перечисленные в иске объекты давно демонтированы, на их месте расположены здания пансионата «Кристалл», которые тоже подлежат изъятию. Часть спорной территории, расположенной при впадении в море реки Кудепсты, должна отойти Росавтодору под строительство автомобильного обхода Адлера.

Сочинские компании «Эпрон-8», «Пансионат с лечением "Кристалл"», а также предприниматели Андрей Штоппель и Дмитрий Волошин в апелляционной жалобе просили отменить решение апелляционного суда Краснодарского края, вынесенное 2 сентября текущего года. Ответчики ссылались в том числе на истечение сроков оспаривания сделок, однако суд согласился с доводами прокуратуры о том, что институт давности не носит безусловный характер и не предназначен для защиты противоправных интересов.

Анна Перова, Краснодар