Александр Бастрыкин потребовал расследовать смерть роженицы в Железноводске

В Железноводске расследуют уголовное дело о смерти женщины и ее новорожденного ребенка, которые скончались при родах из-за возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба центрального аппарата Следкома РФ.

По информации, которая поступила в СМИ от вдовца погибшей, женщина, Маша, и ребенок умерли 25 июля 2025 года в роддоме города. По словам мужа, беременность проходила без осложнений, семья заранее выбрала акушера-гинеколога, планировались роды под его наблюдением. Ночью после начала схваток супруги поехали в роддом. Там женщине была диагностирована редкая и опасная эмболия околоплодными водами — состояние, при котором амниотическая жидкость попадает в материнский кровоток, что происходит крайне редко (1-8 случаев на 10 000 родов) и в 85% случаев приводит к смерти матери и ребенка. Вдова скончалась мгновенно, новорожденный умер 29 декабря вследствие поражения мозга после перинатальной асфиксии.

Муж женщины утверждает, что после отхождения вод она могла быть оставлена без присмотра, что вызвало ее падение на лестнице или в туалете, что могло усугубить состояние и привести к быстрой смерти. Медперсонал при этом уверяет, что пациентку не оставляли одну и реагировали на происходящее. Следственные органы СК России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону доложить о ходе расследования и доводах обращения. По заключению экспертов, смерть ребенка наступила из-за длительной перинатальной асфиксии с поражением головного мозга, причины которой сейчас выясняют следователи. Заключения врачей требуют дополнительной экспертизы с учетом деталей произошедшего, а родственники требуют тщательного и полного расследования с учетом всех обстоятельств трагедии.

Станислав Маслаков