В Димитровграде оперативно восстановили работу роддома

В Димитровграде восстановлена работа роддома. Об этом сообщил в своем канале в Max глава Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Губернатор заслушал доклад и.о. директора Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии Андрея Белостоцкого. Он отметил, что благодаря оперативным решениям по кадровым вопросам удалось быстро восстановить работу роддома.

Ранее жители города жаловались на закрытие роддома и необходимость направлять рожениц в Ульяновск.

Андрей Сазонов