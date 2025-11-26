Прокуратура начала проверку после происшествия с судном в Волгоградской области

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с судном в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, грузотеплоход «Балахна» сел на мель в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала. Судно направлялось из Казани в Ростов-на-Дону.

Волгоградской транспортной прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства о безопасности судоходства. Как только проверка завершится, изучат вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов