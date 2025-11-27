Управление непредсказуемостью

В современных условиях страховой полис трансформировался из инструмента покрытия стандартных рисков в динамичный механизм минимизации операционных угроз. На смену долгосрочным контрактам пришло квартальное планирование, вместо классических маршрутов — сложные мультимодальные цепочки, а традиционные риски краж дополнились угрозами диверсий. Наряду с этим возмещение убытков сочетается с предиктивной аналитикой, нацеленной на предотвращение инцидентов. Ключевые тренды, определяющие новые правила игры на рынке страхования грузов,— в материале «Ъ Северо-Запад».

Наибольшее количество страховых случаев сегодня связано не столько с конкретным видом транспорта, сколько с этапами перегрузки и перевалки, когда груз перемещается между складами, терминалами и видами транспорта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Если раньше логистические компании могли строить стратегии на годы вперед, заключать долгосрочные контракты с проверенными партнерами, то сегодня планирование ведется буквально от квартала к кварталу Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Нескрытые угрозы

За последние несколько лет мир логистики пережил настоящую революцию. «Пандемия COVID-19 разорвала привычные цепочки поставок, геополитические конфликты перекроили карту торговых маршрутов, а санкции заставили бизнес в считаные месяцы искать новых партнеров и альтернативные пути доставки»,— отмечает Павел Евстратов, директор Центра страхования транспортных рисков ООО «СК "Капитал-полис"», Санкт-Петербург. Появились риски, о которых еще недавно мало кто задумывался: их особенность в том, что они связаны не с привычными авариями или кражами, а с фундаментальными изменениями в том, как устроена глобальная логистика теперь.

«Представьте: десятилетиями грузы шли по отработанным маршрутам — через Суэцкий канал, европейские порты, по хорошо знакомым автотрассам. Вся инфраструктура была изучена, риски просчитаны. Но мир изменился, и бизнес вынужден искать альтернативные пути. Те грузы, которые ранее перевозились большими партиями в контейнерах по морю, теперь могут идти новыми, сложными мультимодальными маршрутами с несколькими перегрузками. Это кратно увеличивает вероятность краж, повреждений при перегрузках и любых других происшествий, связанных со сложной дальней дорогой»,— объясняет эксперт.

При этом сотрудники транспортных компаний вынуждены принимать решения в спешке, искать новых перевозчиков без возможности глубокой проверки их надежности, фрахтовать транспорт по плавающим ставкам у малознакомых операторов. «Когда нет времени изучить репутацию грузоперевозчика, проверить состояние его транспорта или оценить опыт водителей, риск инцидента резко возрастает. Груз могут доверить компании с изношенным автопарком или недостаточно квалифицированным персоналом просто потому, что других вариантов нет. Для страховщика это означает повышенную вероятность убытков, что неизбежно влияет на условия полиса и размер страховой премии»,— указывает господин Евстратов.

Наибольшее количество страховых случаев сегодня связано не столько с конкретным видом транспорта, сколько с этапами перегрузки и перевалки, когда груз перемещается между складами, терминалами и видами транспорта, подчеркивает Тина Анистен, владелец группы SinoImport в России. «Именно в эти моменты чаще всего проявляется человеческий фактор: ошибки при креплении, перемещении или разгрузке, которые могут привести к повреждению товара. Если логистический партнер надежен и процессы выстроены системно, риск повреждений и задержек практически исключен»,— указывает госпожа Анистен.

Изменение логистической географии повлияло на структуру страховых случаев. «Ограничения перемещений через территорию стран ЕС спровоцировали рост перевозок по южным и восточным маршрутам: через Турцию, ОАЭ, Иран и ряд африканских государств. Эти направления менее предсказуемы по инфраструктурным и правовым рискам, что увеличивает частоту обращений к страховщикам»,— объясняет Галия Валиулина, руководитель отдела страхования ГК «Интерлизинг». По ее словам, особенно уязвимыми оказываются смешанные мультимодальные схемы, где каждый участок пути несет собственную специфику страхового покрытия и повышенные требования к контролю за движением груза.

«Еще один принципиально новый риск — сокращение горизонтов планирования. Если раньше логистические компании могли строить стратегии на годы вперед, заключать долгосрочные контракты с проверенными партнерами, то сегодня планирование ведется буквально от квартала к кварталу. Нестабильность стала новой нормой»,— сетует господин Евстратов.

Другое значимое изменение — интеграция военных и политических рисков в ежедневную практику страхования. «Эта угроза включает риски причинения вреда имуществу вследствие диверсий или террористических актов»,— делится мнением Игорь Лаппи, генеральный директор компании «Совкомбанк Страхование». По его словам, в настоящее время наблюдается активный рост количества обращений клиентов, включающих необходимость покрытия рисков терроризма и диверсий для наземных перевозок, военных и забастовочных рисков — для международных морских и авиаперевозок. В результате на рынке сложилась ситуация, при которой страховка становится более комплексной, но и более дорогостоящей.

«Растет доля дополнительных коэффициентов, что повышает конечную стоимость полисов. Для бизнеса это стимулирует пересмотр логистических стратегий и поиск баланса между стоимостью страхования и необходимым уровнем защиты грузов»,— добавляет госпожа Валиулина.

По словам госпожи Анистен, для страховых компаний и участников ВЭД сложившаяся ситуация означает необходимость более точной оценки маршрутов и условий транспортировки, а также индивидуального подхода к страховым случаям. «Сегодня клиенты хотят не просто застраховать груз, а получить полное сопровождение поставки "под ключ": логистику, страхование и урегулирование в одной системе. Это удобно, потому что нет лишних посредников, а вся ответственность за безопасность поставки сосредоточена на одной компании»,— делится мнением эксперт.

Факторы безопасности

Безопасность груза обеспечивается не только страховым полисом, но и цифровыми инструментами мониторинга. По словам госпожи Анистен, особое внимание уделяется моментам погрузки и перегрузки. «На этих этапах используется фото- и видеоконтроль, что позволяет документировать состояние груза и предотвращать спорные ситуации. Благодаря таким системам можно передавать клиентам актуальную информацию о движении груза в реальном времени и оперативно реагировать на любые отклонения. Этот подход повышает прозрачность, снижает риски и существенно ускоряет урегулирование страховых случаев»,— комментирует эксперт.

По мнению господина Лаппи, на первый план выходит автоматизация процессов, реализованная через системы управления транспортом и складскими операциями, которая обеспечивает сквозной мониторинг и контроль. «Кроме того, стандартом становится комплексный подход к безопасности, включающий внедрение и регулярное обновление технологий обеспечения безопасности перевозчиков и грузов»,— указывает он.

Галия Валиулина солидарна с коллегами: «Электронный документооборот, онлайн-отслеживание маршрутов, использование телематических систем и систем спутникового мониторинга позволяют участникам логистической цепочки получать достоверные данные о местоположении и состоянии грузов в режиме реального времени. Это сокращает вероятность ошибок и ускоряет урегулирование спорных ситуаций со страховщиками».

Кроме того, на рынке активно развиваются инструменты аналитики и предиктивного моделирования, которые помогают оценивать риск повреждения или потери груза еще на этапе планирования маршрута. «Такие технологии не только делают перевозки безопаснее, но и повышают доверие между всеми сторонами — от экспедитора до страховой компании»,— добавляет госпожа Валиулина.

По ее словам, на передний план также выходит использование искусственного интеллекта и больших данных: эти технологии позволяют точнее прогнозировать вероятность страховых событий, оперативно настраивать тарифные модели и предлагать клиентам персонализированные решения. «ИИ успешно решает ряд сложных задач в логистике: динамическая маршрутизация, прогнозирование спроса и предиктивное обслуживание техники. Эксперты ожидают технологическое развитие в направлении автономных транспортных средств и более интеллектуальных систем планирования»,— рассказывает Елена Саяпина, управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS. При этом с использованием ИИ связан ряд серьезных рисков, в первую очередь — конфиденциальность и безопасность данных, так как цепочки поставок становятся все более взаимосвязанными и зависимыми от облачных систем.

«Автоматизация трудоемких процессов вызывает дискуссии вокруг потери рабочих мест, и отрасли сталкиваются с этическими вопросами относительно переподготовки рабочей силы. Интеграция ИИ в старые системы управления поставками представляет собой технические и финансовые издержки»,— добавляет эксперт.

По мнению госпожи Саяпиной, будущее ИИ в логистике выглядит многообещающим. «Ожидается, что ИИ продолжит развиваться благодаря инновациям в области квантовых вычислений, периферийного ИИ и когнитивной автоматизации. Способность ИИ обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени будет повышать эффективность цепочек поставок, делая процессы более восприимчивыми к рыночным изменениям»,— подчеркивает эксперт.

«Рынок страхования постепенно смещается от модели "застраховать и забыть" к партнерству по управлению рисками. Самое важное — появляется заинтересованность в том, чтобы клиент получил груз в полной сохранности, ведь речь идет не просто о возмещении убытков, а о предотвращении простоев и сбоев в его ключевых бизнес-процессах. Часто клиентов интересует не столько компенсация, сколько риски, которые они могут понести перед своими партнерами, клиентами или производственными процессами и как их можно минимизировать»,— указывает Тина Анистен.

Одним из основных трендов эксперт называет комплексные решения «под ключ» — когда один оператор сопровождает поставку, страхование и урегулирование спорных ситуаций, обеспечивая клиенту полную прозрачность и надежность. Другой вариант — персонализированные страховые программы — покрытие под конкретные маршруты, типы грузов, режимы транспортировки, включая специализированные программы для хрупких или ценных грузов.

Таким образом, сегодняшняя реальность требует от всех участников рынка — от грузоотправителей, транспортных компаний и страховщиков — беспрецедентной гибкости и готовности к быстрым изменениям. «Эпоха предсказуемости ушла, и успех теперь зависит от умения адаптироваться к постоянно меняющимся условиям»,— резюмирует господин Евстратов.

Игорь Ковалев