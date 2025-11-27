Современные вызовы логистики требуют от вендоров способности гибко масштабировать решения и адаптировать их под разные операционные задачи. Ключевым фактором эффективности становится универсальная технологическая платформа, способная работать в различных сферах: от управления складом до портового терминала. О том, как развивать экосистему программных продуктов, совмещать международную экспансию с работой на внутреннем рынке, внедрять ИИ и цифровые двойники, а также интегрироваться с государственными системами, в интервью «Ъ Северо-Запад» рассказала генеральный директор компании «Солво» Елена Гребенщикова.

— Ваш портфель включает решения и для складов, и для терминалов — это две достаточно разные экспертные области. Как вы пришли к такой продуктовой линейке? И в чем вы видите преимущества подобного подхода?

— С момента создания компании в 1995 году наша стратегия строится на балансе глубокой специализации и технологической синергии. Это позволило в течение 30 лет работы реализовать более 450 проектов. При этом в начале пути мы не имели ни помещений, ни материального обеспечения — только «мозги». А уже в 1996 году мы создали Solvo.WMS — первую в России систему управления складом. Знаковым этапом стало сотрудничество с «Первым контейнерным терминалом» в 1999 году. Перед нами стояла сложная задача — адаптировать складскую систему под требования заказчика. В процессе этой работы была разработана система управления контейнерными терминалами Solvo.CTMS. По нашим расчетам, запуск решения в промышленную эксплуатацию должен был сократить количество дорогостоящих кранов, необходимых для работы терминала, и тем самым оптимизировать эксплуатационные расходы. Так это и произошло. Этот опыт показал эффективность использования единого технологического ядра для разных логистических задач.

С 2004 года мы начали международную экспансию, параллельно расширяя функциональность системы. В 2008 году в дополнение к Solvo.CTMS, которая автоматизирует производственные процессы, мы разработали систему управления документооборотом Solvo.DMS. На основе двух этих продуктов сформировалась Solvo.TOS — платформа, которая объединила в себе управление производством, работу с документами и учет данных.

Позднее мы начали расширять перечень грузов, с которыми работает система. В 2014 году для порта Актау был разработан функционал для поддержки генеральных грузов. В 2020 году появилась возможность обрабатывать грузы Ro-Ro. Базовая версия Solvo.TOS работает как цифровое ядро, к которому с помощью дополнительных модулей можно подключить любые виды грузов. За счет этого возможности системы фактически неограниченны. Solvo.TOS может успешно автоматизировать любой перегрузочный комплекс. Это наше важное преимущество не только на российском, но и на международном рынке.

Мы постоянно добавляем в систему функции, которые востребованы у наших заказчиков. В 2018 году мы настроили интеграцию с РЖД и их системой «ЭТРАН». С 2019 года развиваем мобильные приложения для сотрудников терминала, а в 2023 году запустили интеграцию с беспилотными тягачами.

Также в нашем портфеле есть решение Solvo.YMS, с помощью которого координируется весь транспорт на территории предприятия: от въезда до разгрузки. Для бизнеса это значит отсутствие простоев, четкую логистику и полный контроль над транспортными потоками на грузовом дворе.

Мы развиваем и другие направления: в прошлом году выпустили собственную линейку промышленных планшетов. Также мы запустили проект Solvo.EDU, в рамках которого мы сотрудничаем с образовательными учреждениями. Транспортные колледжи и вузы, которые с нами работают — сейчас их уже девять — получают доступ к учебной версии Solvo.TOS. Изучая систему на практических занятиях, студенты получают навыки работы с программным обеспечением, которое используется на производстве. А недавно мы разработали VR-тренажер — с его помощью студенты учатся принимать и осматривать контейнеры на виртуальном терминале.

Такой путь развития — от автоматизации управления складом до комплексной экосистемы — позволил нам сохранить гибкость и глубину экспертизы в каждой области. При этом мы используем гибридную сервисно-модульную архитектуру. Система состоит из независимых сервисов, каждый из которых отвечает за свою бизнес-функцию, но при этом опирается на общее ядро. Изменения в системе и добавление новых функций затрагивают минимальное количество сервисов. Это ускоряет разработку, упрощает тестирование и повышает надежность системы. Кроме того, мы обеспечиваем открытый API, что позволяет легко интегрировать с системой сторонние сервисы и приложения.

— Поговорим о вашей международной экспансии. На каких рынках уже представлены решения компании и появления в каких странах можно ожидать в среднесрочной перспективе?

— Если говорить о географии, мы сконцентрировались на двух перспективных кластерах. Первый — это Ближний Восток. Сейчас наша команда уже работает над крупным проектом в Саудовской Аравии, и мы активно ведем переговоры с потенциальными заказчиками в других странах данного региона. Второй ключевой кластер — Юго-Восточная Азия. Из крупных азиатских рынков интерес представляет Индия: мы участвуем в акселераторе по выходу на индийский рынок. В Африке у нас уже есть активные проекты: под управлением Solvo.TOS работают два крупных терминала в Анголе. Параллельно мы укрепляем наши позиции в дружественных странах — Казахстане, Узбекистане и Беларуси, где у нас есть успешный опыт. Совсем недавно мы успешно завершили проект по автоматизации нового терминала в Казахстане — Burunday Container Terminal. Наша задача — концентрировать ресурсы там, где мы можем добиться роста с управляемыми рисками.

Такая стратегия дала нам два преимущества. Во-первых, это финансовая стабильность, поскольку зарубежные клиенты часто заключают контракты по более высоким ставкам. Во-вторых, что не менее важно, снизилась нагрузка на разработку. Исторически отечественным заказчикам уже на старте требуется высокий уровень кастомизации: российские клиенты всегда стремятся что-то улучшить, генеральные директора терминалов заинтересованы и в оптимизации работы, и в увеличении производительности. Международные заказчики чаще берут решение «как есть» и затем наращивают дополнительный функционал.

— Какие новые технологические тренды вы считаете наиболее перспективными для интеграции в свои платформы в ближайшие три-пять лет?

— Мы выделяем три ключевых тренда, которые уже сейчас меняют отрасль и определяют нашу продуктовую дорожную карту. Безусловный приоритет — это искусственный интеллект. Например, ИИ-алгоритмы могут управлять движением кранов и большегрузных траков, просчитывая и назначая им эффективные маршруты. Это дает прямое влияние на бизнес-метрики — значительный рост производительности без капитальных затрат на инфраструктуру. Второй фундаментальный тренд — это использование микросервисов, которые дают нам ту гибкость и устойчивость, которые требуются современному бизнесу для быстрой адаптации. И, наконец, третий тренд — интеграция с государственными цифровыми системами. Яркий пример — наше партнерство с системой «Честный знак».

— Расскажите, пожалуйста, подробнее про это партнерство.

— Как известно, маркировка защищает рынок от контрафакта и позволяет потребителям проверять подлинность товаров. Но для бизнеса это означает необходимость выстроить сквозную прослеживаемость: недостаточно просто нанести код на упаковку — нужно сканировать его в каждой точке, фиксировать в документах и оперативно передавать данные в «Честный знак». Без этого товар невозможно ни отгрузить, ни реализовать. Для компаний, подпадающих под требования маркировки, это становится серьезным вызовом. Если процессы не автоматизированы, склад неизбежно сталкивается с замедлением операций, ростом ошибок, что ведет к срыву поставок и финансовым потерям. Наше решение — Solvo.WMS — полностью автоматизирует работу с маркировкой. Система управляет всеми этапами: сопоставляет коды с товарами, контролирует перемещения, выдает задания персоналу, формирует транспортные упаковки и в реальном времени обменивается данными как с корпоративными системами, так и с «Честным знаком» через прямую интеграцию. Это позволяет сохранить производительность склада и гарантировать соответствие законодательным нормам. Кроме того, система умеет разрешать сложные ситуации. Например, если маркированные товары ошибочно разместили на разных паллетах, Solvo.WMS не только обнаружит несоответствие, но и предложит сотруднику четкий алгоритм действий — без приостановки работы и пересканирования всей партии.

— В каких ключевых отраслевых ассоциациях состоит ваша компания?

— Мы действительно активно взаимодействуем с партнерами через работу в ключевых отраслевых ассоциациях: Ассоциация морских торговых портов, РУССОФТ, АПКИТ. Для нас это стратегические площадки. Они позволяют участвовать в формировании будущего отрасли — например, в разработке новых стандартов для логистики.

Беседовала Мария Кузнецова