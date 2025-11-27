Код доставки

Цифровая трансформация становится ключевым фактором конкурентоспособности в логистике. Под влиянием стремительного роста электронной коммерции и новых вызовов рынка отрасль переходит от традиционных операционных моделей к гибким, технологически продвинутым решениям. Все большее значение приобретают не только стоимость, но и скорость, прозрачность, устойчивость цепочек поставок. О том, как современные технологии меняют логистику, какие метрики эффективности выходят на первый план и как бизнес адаптируется к новым рискам — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реальная ценность технологий проявляется в том, как быстро и точно компания способна реагировать на изменения, управлять рисками и удерживать клиентов Фото: Freepik Цепочки поставок сегодня становятся не просто сервисной функцией, а инструментом конкурентной борьбы за клиента, рынки и кадры Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Реальная ценность технологий проявляется в том, как быстро и точно компания способна реагировать на изменения, управлять рисками и удерживать клиентов Фото: Freepik Цепочки поставок сегодня становятся не просто сервисной функцией, а инструментом конкурентной борьбы за клиента, рынки и кадры Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Эволюция бизнес-моделей

Стремительное развитие электронной коммерции стало мощным драйвером цифровой трансформации логистики. «Сегодня IT и логистика тесно переплелись: от ERP- и WMS-систем до клиентских порталов и сервисов аналитики. Все направлено на то, чтобы повысить прозрачность, скорость и устойчивость цепочек поставок»,— отмечает Екатерина Анциферова, заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli.

Ярким примером этой интеграции является концепция «Логистика как услуга» (Logistics as a Service, LaaS). Она позволяет компаниям предлагать клиентам не просто транспорт или склад, а полноценный цифровой сервис, включающий планирование, мониторинг и аналитику. «На этой основе развиваются платформенные решения: маркетплейсы логистических мощностей, цифровые фулфилмент-центры, микросклады с онлайн-управлением, интегрированные клиентские кабинеты. Цифровизация делает логистику "умной": каждое действие фиксируется, данные собираются и используются для анализа и создания прогнозов»,— добавляет госпожа Анциферова.

По словам Елены Саяпиной, управляющего партнера сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS, LaaS позволяет передавать аналитику и функции управления цепочками поставок внешнему провайдеру через облачные платформы. «На российском рынке реальным примером служит проект партнерства VK Cloud Solutions и LogiJet — создана цифровая логистическая платформа, предоставляющая сервис доставки грузов как услугу для клиентов-грузовладельцев»,— делится эксперт.

Также активно развиваются модели Warehouse as a Service (WaaS) и Transportation Management as a Service (TMaaS), которые позволяют компаниям масштабировать складские и транспортные мощности без значительных капитальных вложений. «В России такие решения уже внедряются: например, "СберЛогистика" совместно с Shiptor обеспечивает компаниям гибкий доступ к современным складам класса А по модели WaaS, а "Яндекс Доставка" реализует принципы TMaaS, предоставляя API-интеграцию для управления курьерскими маршрутами, группировки заказов и динамического масштабирования транспортных ресурсов»,— приводит пример госпожа Саяпина.

При этом цепочки поставок сегодня становятся не просто сервисной функцией, а инструментом конкурентной борьбы за клиента, рынки и кадры. «Не смог обеспечить уровень сервиса по скорости доставки — проиграл конкуренту, не автоматизируешь рутину — сильнее зависишь от дефицита кадров»,— говорит Дмитрий Красилов, генеральный директор Lamacon в Санкт-Петербурге.

Для поддержания конкурентоспособности, по его мнению, ключевое значение имеют два фактора. Первый — точность решений, влияющая на экономику бизнеса. «Точность прогнозов спроса напрямую отразится на уровне товарных запасов: ошибка чревата либо упущенной выгодой, либо излишками запасов и замороженным капиталом. Точность в инвестировании в новый объект инфраструктуры определит скорость его окупаемости»,— поясняет господин Красилов. Второй фактор — скорость и гибкость, которые оцениваются по времени реакции на сбои, скорости цикла планирования и операционным показателям, таким как сервис-тайм. «Пример гибких решений — цифровые платформы поставщиков и транспортных компаний, которые позволяют находить оптимальные предложения на рынке и снижать себестоимость за счет конкурентного окружения»,— заключает он.

Диджитал-отдача

Оценивать цифровую трансформацию исключительно через призму снижения затрат — слишком ограниченный подход, считает Елена Саяпина. «Реальная ценность технологий проявляется в том, как быстро и точно компания способна реагировать на изменения, управлять рисками и удерживать клиентов»,— полагает она. Сегодня компании применяют более широкий набор критериев для оценки эффективности, включая скорость реакции на сбои, прозрачность цепочек поставок, качество сервиса, гибкость процессов, а также устойчивость и ESG-показатели. «Компании, которые умеют измерять эти показатели, формируют устойчивое конкурентное превосходство»,— подчеркивает эксперт.

Другим распространенным инструментом оценки является операционная модель управления цепями поставок SCOR (Supply Chain Operations Reference). «Она определяет, какие бизнес-процессы и каким образом должны быть реализованы для описания и анализа процессов в цепи поставок и достижения наилучших показателей эффективности»,— замечает госпожа Саяпина.

Антон Окин, руководитель направления 1C:WMS ГК «КОРУС Консалтинг», отмечает, что для клиента эффект от цифровизации может выражаться в росте индекса лояльности (NPS): «Прозрачность процессов и точные прогнозы напрямую влияют на удовлетворенность. В целом цифровизация показывает свою эффективность тогда, когда логистика работает проактивно: не устраняет сбои, а предотвращает их».

По мнению директора по развитию бизнеса в ритейле, FMCG и агропромышленном комплексе КРОК Дмитрия Смирнова, ключевым показателем для оценки можно считать производительность труда. «Дефицит кадров в логистике, по данным отраслевых ассоциаций, превышает 1 млн человек. Поэтому важно понимать, сколько маршрутов или заказов способен обслужить один сотрудник после внедрения цифровых решений»,— указывает он.

ИИ и прочий блокчейн

Если несколько лет назад термин «цифровой двойник» звучал как модное словосочетание, то сегодня это вполне рабочая технология. Дмитрий Красилов уточняет, что в классическом понимании цифровой двойник интегрирован с другими системами в режиме реального времени и с минимальной задержкой отражает происходящее с помощью датчиков и IoT. «По сути, это очень продвинутая система мониторинга изменений в цепи поставок. Но в реальности такой цифровой двойник редко является полной копией реальной цепочки из-за недостатка данных, а также сложностей в передаче чувствительных данных за контур компании»,— говорит он.

Однако существует и другой подход — оптимизационное математическое моделирование. «Здесь двойник создается не чтобы мониторить цепочку здесь и сейчас, а чтобы с помощью данных найти наиболее выгодную и эффективную конфигурацию логистической сети. Такой двойник — это виртуальная "песочница", где можно проверить, например, какая инфраструктура и где нужна компании, чтобы выйти в новый регион»,— замечает господин Красилов. Среди основных задач, где применяется эта технология,— планирование производства, проектирование логистической сети, управление запасами и транспортными затратами. «Все это связано с повышением устойчивости цепей поставок, которые подвергаются сильному влиянию глобальных геополитических и экономических событий»,— заключает он.

По словам Дмитрия Смирнова, международные компании, например DHL, используют двойники для моделирования трафика. «Для российского рынка технология пока новая, но потенциал огромный — особенно для крупных сетей и дистрибуторов, где важны скорость реакции и тестирование сценариев без риска простоев»,— указывает эксперт.

Максим Власюк, директор по работе с промышленным сектором группы Arenadata, добавляет, что цифровые двойники применяются для прогнозирования сбоев, планирования загрузки и оптимизации маршрутов без остановки реальных процессов. «В розничном сегменте цифровые модели используются для анализа бизнес-процессов и планирования акций. Следующий шаг — моделирование спроса и выявление узких мест в цепочке поставок на основе тех же двойников»,— говорит он. Наибольший эффект технология дает при наличии сквозных данных — от продаж до транспорта,— когда можно быстро проигрывать сценарии «что будет, если…» при изменении тарифов или задержках.

Ключевую роль в развитии новых логистических моделей играет искусственный интеллект. «Уже сегодня ИИ помогает прогнозировать спрос, оптимизировать маршруты, управлять складами, контролировать состояние техники и планировать обслуживание. Машинное обучение позволяет строить точные прогнозы спроса, снижая риск образования избыточных запасов и повышая точность поставок. В ближайшие годы ИИ станет основой для новых решений — от автономных логистических сетей до цифровых двойников цепей поставок, где система будет самостоятельно анализировать риски и корректировать процессы в реальном времени»,— уверена Екатерина Анциферова.

По мнению Алексея Рубакова, основателя компании Netrack, следующий прорыв — прескриптивная аналитика и автономная оркестрация: не просто предсказание, а автоматическое принятие и внедрение корректирующих действий в реальном времени.

«Отдельное направление — предиктивное обслуживание транспорта и оборудования. В железнодорожной отрасли, например, развиваются проекты "умного" локомотива, где сенсоры и ИИ прогнозируют поломки узлов. Это позволяет переходить от плановых ремонтов "по сроку" к обслуживанию "по факту риска", сокращая простои и повышая безопасность»,— уточняет Максим Власюк.

Что касается блокчейна, то пиковый интерес к технологии прошел, но она заняла свое место в прослеживаемости цепочек поставок. «В Европе ее используют для контроля происхождения рыбы или фармпродукции, фиксируя путь от производителя до магазина. В России блокчейн пока внедряют точечно: например, для чувствительных грузов или электронных транспортных накладных (ЭТН). Массовое применение ожидается после появления крупных пилотов»,— уверен господин Смирнов.

По мнению Виктора Сизова, сооснователя цифрового логистического оператора versta.io, технология нуждается в законодательном признании. «Главный драйвер развития здесь — организация финансовых расчетов, основанных на доверии между всеми участниками цепочки. Чтобы смарт-контракт сработал корректно и платежи прошли без сбоев, идеальным решением является перевод в блокчейн всех его элементов. За этим, несомненно, будущее, особенно в сфере международных перевозок»,— убежден он.

При этом в сложных цепочках с участием конкурирующих компаний технология теряет эффективность, считает господин Окин. Конкуренты не готовы раскрывать внутренние операции, что снижает прозрачность блокчейна.

Устранить уязвимости

Рост цифровизации делает логистические цепочки значительно более уязвимыми для кибератак. «Система защищена настолько, насколько защищено самое слабое ее звено. Если не обеспечить безопасность каждого элемента, то в случае кибератаки будет парализована вся цепочка»,— предупреждает Михаил Гариянц, директор IT-продукта по управлению складскими операциями «Лемана Про».

По его словам, ключевые меры киберзащиты включают проверку уровня безопасности поставщиков, регулярное тестирование на проникновение и аудит, а также логирование данных и мониторинг кибератак. «Практические проверки покажут не только соответствие регламентам, но и возможные комбинированные векторы атак»,— добавляет эксперт.

При этом, чем «умнее» логистика, тем уязвимее ее контуры. «Атаки на IoT-датчики, телеметрию и цепочки поставок — уже реальность. Минимальный набор защиты включает сегментацию сетей, многофакторную аутентификацию, контроль сторонних интеграций и обучение сотрудников. Без этого цифровизация превращается из преимущества в угрозу»,— указывает господин Рубаков.

Статистика подтверждает серьезность угроз. «За первое полугодие 2025 года было зафиксировано более 18 млн кибератак лишь на один веб-сайт крупной российской логистической организации, что в 5,5 тыс. раз больше по сравнению с 2024 годом. По мировой статистике около 20% атак приходится на транспортную инфраструктуру»,— отмечает Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Так, в нашей стране только за последний год было зафиксировано несколько серьезных кибератак на крупных игроков рынка. «Среди самых громких примеров — атаки на "Аэрофлот" и СДЭК. При этом ключевой риск сегодня — это социальная инженерия. Безусловно, важно обучать персонал, но также необходимо регулярно проводить учения по отработке сценариев полного отказа систем»,— говорит господин Сизов.

Эксперт по логистике Олег Лисовский подчеркивает: «Цифровизация делает логистику быстрее и эффективнее, но одновременно открывает новые риски. Я считаю, что экономить на кибербезопасности — стратегическая ошибка. В какой-то момент компания может обнаружить, что все ее данные находятся под атакой: транспортные графики, клиентские заказы, складские остатки».

Эксперты сходятся во мнении относительно базовых мер защиты. «Базовый набор защиты — многофакторная аутентификация, современные файрволы, регулярные обновления систем и шифрование данных. Не менее важно обучать персонал: именно ошибки сотрудников чаще всего становятся причиной инцидентов»,— добавляет господин Смирнов.

Госпожа Саяпина выделяет нормативные требования: «Ключевые меры включают классификацию объектов КИИ согласно 187-ФЗ, внедрение phishing-resistant MFA для всех доступов, закрепление требований безопасности в договорах с поставщиками и регулярные учения по реагированию на инциденты».

Господин Хомутов резюмирует: «Сегодня киберустойчивость — это не вопрос абсолютной защиты, а способность сохранить прозрачность и контроль даже при наличии угроз. Чем сложнее становится логистика, тем важнее архитектурная согласованность между технологиями, пользователями и процессами».

Анна Маркова