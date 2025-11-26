Космонавты Роскосмоса рассказали о своих снах на МКС и Земле

Российские космонавты поделились наблюдениями о том, какие сны сопровождают их в полете и после возвращения на Землю, передает ТАСС. По словам членов экипажа корабля «Союз МС-28», вопреки строчке из знаменитой песни группы «Земляне», «трава у дома» им не снится.

Командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что перед стартом обычно крепко высыпается, поэтому сновидений не запоминает. На орбите же, по его словам, снятся самые обычные вещи — работа на станции, выходы в открытый космос. Космонавт Петр Дубров также отметил, что ощущения во время полета мало отличаются от земных, и после возвращения он ни разу не видел снов об МКС или космосе. Анна Кикина поделилась единственным сном, который запомнила на орбите: в нем на станцию неожиданно прибыл ее знакомый.

27 ноября «Союз МС-28» отправит на МКС Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами станут Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Экипаж вернется на Землю в конце июня, за время миссии проведет около 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.