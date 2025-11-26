В ноябре цены на новостройки в Петербурге выросли до 287 тыс. руб. за кв. м

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года увеличилась на 1,3%, до 287,4 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику агентства недвижимости «Мир квартир».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно подсчетам аналитиков компании, рост стоимости первичного жилья в ноябре затронул 49 из 70 крупнейших городов России. В среднем по стране цены увеличились на 1,2%, до 154,2 тыс. руб. за кв. м.

В Московской области новостройки подорожали на 0,7%, до 212,6 тыс. руб. за кв. м. В Ленинградской области, напротив, зафиксировано снижение на 0,1% — до 170,3 тыс. руб. за кв. м. Сильнее всего в России подорожали новостройки во Владикавказе (+9,8%), Симферополе (+5,6%) и Краснодаре (+3,7%).

Артемий Чулков