Астраханец попал под следствие за насилие к сотруднице администрации МО

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о примении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в прошлом месяце сотрудница администрации муниципального образования пресекала совершенное фигурантом правонарушение близ автодороги «Астрахань — Волгоград», у села Сеитовка в Красноярском округе, связанное с бесконтрольным выпасом сельскохозяйственных животных. На эти действия он толкнул ее и ударил кулаком в плечо.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов