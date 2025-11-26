Газпромбанк, ЦТЛ и ННГУ им. Н. И. Лобачевского будут совместно развивать прорывные технологии

Газпромбанк, Центр технологического лидерства (ЦТЛ) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. Документ направлен на достижение технологического лидерства России в таких прорывных областях, как квантовые технологии, искусственный интеллект и нейроморфные системы.

Церемония подписания состоялась на полях V Конгресса молодых ученых при участии вице-президента Газпромбанка Алексея Федорова, директора ООО «Центр технологического лидерства» Ирины Жуковой и ректора ННГУ Олега Трофимова.

Соглашение устанавливает долгосрочные рамки для взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом с фокусом на прорывных направлениях, включая квантовые технологии, искусственный интеллект и нейроморфные системы. Ключевыми аспектами сотрудничества станут информирование об актуальных технологических задачах и поиск перспективных инновационных решений; содействие созданию и развитию совместных лабораторий, инжиниринговых и исследовательских центров, ориентированных на разработку и коммерциализацию передовых технологий; реализация программ подготовки кадров для работы с передовыми технологиями, включая разработку совместных образовательных программ и стажировок для студентов и аспирантов.

«Укрепление давнего и эффективного партнерства с ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Центром технологического лидерства является для Газпромбанка важным стратегическим шагом на пути к интеграции научных знаний в экономику. Мы видим четкие перспективы для развития научно-технологического потенциала совместных проектов с фокусом на прорывных направлениях, таких как квантовые технологии, искусственный интеллект, нейроморфные системы. Наше плодотворное сотрудничество станет еще одним элементом развиваемой нами экосистемы для взаимодействия науки и бизнеса», — комментирует вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров.

«Технологическое лидерство невозможно построить в одиночку. Это соглашение объединяет финансовые ресурсы Газпромбанка, экспертную навигацию нашего центра и научный потенциал ННГУ.

Мы фокусируемся на прорывных направлениях — от квантовых технологий до нейроморфных систем — и создаем среду, где талантливые ученые смогут превращать свои идеи в реальные продукты, востребованные рынком», — отметила генеральный директор ООО ЦТЛ Ирина Жукова.

«Современная наука и образование невозможны без тесной интеграции с индустриальными партнерами. Только в сотрудничестве рождаются прорывные проекты, которые трансформируют передовые исследования в технологии, востребованные экономикой. В партнерстве с Газпромбанком в нашем вузе уже создана и успешно развивается целая экосистема, в которой растут исследователи и технологические лидеры. Новое соглашение, которое предполагает в том числе включение Центра технологического лидерства, усилит эту работу», — уверен ректор ННГУ Олег Трофимов.

Соглашение рассчитано на три года и закладывает основу для реализации конкретных проектов.

