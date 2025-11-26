Бывшего главу департамента «Аэрофлота» Минаева приговорили к 9 годам за растрату

Пресненский районный суд Москвы признал вину бывшего главы департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева по делу о миллиардной растрате. Его приговорили к девяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Фото: Генпрокуратура России / Telegram

Уголовное дело возбуждено по статье о растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Имущество Минаева на 238 млн руб. арестовано.

Суд установил, что с февраля 2016-го по апрель 2018 года Михаил Минаев вместе с неизвестными лицами похитил деньги, выделенные ПАО «Аэрофлот» для оплаты договоров лизинга самолетов и связанных с ними сделок. Более 3,8 млрд руб. были украдены под видом оплаты консультационных услуг и услуг по финансированию. В итоге деньги оказались у подконтрольной Минаеву компании «Диккис инвестментс лимитед».