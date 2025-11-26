Совет федерации одобрил закон о выплатах женщинам со званием «Мать-героиня»

Совфед одобрил закон о мерах поддержки для женщин со званием «Мать-героиня». Изменения предоставили таким женщинам льготы на медицинские услуги, выплату к пенсии в размере 36,5 тыс. руб., а также освободили их от оплаты коммунальных услуг. Принятые меры поддержки начнут действовать с 1 января 2026 года.

Поправки в законы «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги» и «О страховых пенсиях» вносились двумя правительственными законопроектами.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим десять и более детей. Награждение включает вручение ордена и единовременное денежное поощрение. Для получения звания необходимо, чтобы самому младшему ребенку исполнился один год, а остальные дети были живы.

Первый проект ввел для «Матерей-героинь» новую страховую выплату и поменял правила расчета страхового стажа для всех многодетных родителей. Теперь в стаж будут включать период по уходу за каждым ребенком в семье до 1,5 года. Второй — расширил для женщин со статусом «Мать-героиня» перечень льгот. Изменения позволяют россиянкам отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тыс. рублей. Оформить ее можно будет на портале «Госуслуг».

Полина Мотызлевская