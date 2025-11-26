Пермяки стали чаще использовать нейросети для создания пейзажей в «вязаном» стиле

В Прикамье за ноябрь трафик на нейросети, в которых возможно сделать анимированный видеоряд в «вязаном» стиле, вырос на 16% по сравнению с октябрем. Об этом сообщают аналитики «Мегафона». Среди самых популярных запросов на подобных платформах — стилизация городов, людей и зарисовок под «текстильный мир», а также анимированные сюжеты в стиле лего.

По данным оператора, самым активным днем для использования нейрогенерации, создающей такой контент, является суббота — в этот день объем информации превышает среднедневные значения на 45%. Основную часть аудитории таких сервисов составляют люди от 25 до 44 лет.