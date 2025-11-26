На безымянской КРТ

Самарские власти уверены, что комплексное развитие отдельных территорий неизбежно. Участники строительного рынка отмечают, что изменение облика некоторых районов, включая Безымянку, поспособствует дальнейшему развитию города.

В преддверии 450-летнего юбилея Самары местные власти собираются войти в пятерку лучших миллионников России. В стратегии развития областного центра до 2036 года серьезный упор делается на благоустройство городской среды. На урбан-ток-шоу в рамках VII региональной премии в сфере строительства и недвижимости «RS-AWARDS-2024» эксперты проанализировали, что могли бы сделать профессиональные участники регионального рынка недвижимости для выхода на новый уровень в проектировании, строительстве и девелопменте.

Главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко отметил, что без комплексного развития городских территорий в ближайшем будущем не обойтись. «Мы все равно придем к неизбежному рециклингу городской территории. Другого варианта нет, ибо ресурс экстенсивного развития просто кончился. Уже установлен запрет на включение в границу населенных пунктов сельхозугодий, поэтому новой пустой территории негде взяться. Набор инструментов, с помощью которых органы власти вместе с бизнесом и городским сообществом на месте чего-то старого строят что-то новое, можно называть как угодно, не только КРТ. Вопрос лишь во времени принятия решений»,— отметил господин Никитенко.

В качестве примера привели самарскую компанию «Глобал Вижн», вышедшую на рынок Челябинска. В крупнейшем городе Южного Урала будет застраиваться территория двух бывших военных городков в районе АМЗ по программе реновации. Участок площадью 34,4 тыс. га находится в густонаселенном районе. Ближайшее окружение представляют жилая застройка, коммерческие и социальные объекты. Проект должен быть реализован в течение 12 лет.

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев уверен, что реализация проекта КРТ будет успешна в случае согласования условий со всеми ведомствами. «КРТ позволяет закрепить конкретный механизм, конкретное обязательство застройщика, и в этом плюс. Что касается проблемы стоимости расселения и того, что существуют определенные риски, я здесь полностью согласен. Но для этого у нас существует достаточно открытая позиция, когда нужно найти какой-то компромисс. Мы сейчас активно занимаемся Безымянкой, проанализировав весь район. Из-за большого количества аварийного жилья могу сказать, что экономика там не самая лучшая. Единственный выход — это КРТ двух несмежных территорий, где будет условно территория Безымянки и более интересная территория одним лотом. Условно Безымянка получается некой нагрузкой, но мы очень надеемся, что, те кто зайдут в реализацию, получат прибыль»,— заявил господин Грачев.

Чиновник также подчеркнул, что его ведомство планирует создать ассоциацию застройщиков Самарской области, чтобы объединить профессиональных игроков рынка, которые соблюдают все правила.

Главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова полагает, что здесь важно соблюдать баланс интересов жителей, бизнеса и власти. «Прийти к такой идеальной модели, наверное, очень сложно, но мы сейчас к этому стремимся. В том числе с теми проектами КРТ, которые у нас сейчас есть в работе. Мы планируем уже в ближайшее время принять решение и в следующем году выйти на торги по заключению договора»,— констатировала Екатерина Семенова.

Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», эксперт рынка недвижимости Мария Иванова уверена, что главный принцип девелопера — строить, чтобы жили люди, а не просто ввести в эксплуатацию. «Мы с вами видим много домов в Самаре, которые построены только, чтобы сдать их в эксплуатацию. Они сразу старые построены. И самое главное — сделать так, чтобы эта практика не множилась. Каждый из девелоперов должен сформировать свою внутреннюю корпоративную стратегию, основанную на определенных позициях и принципах»,— отметила госпожа Иванова.

Она также подчеркнула, что городу необходимо статусное жилье. «Это именно то, что вытаскивает город на федеральную повестку. Когда делаются качественные проекты, люди обращают на них внимание, на качество и статус»,— рассказала эксперт.

Евгений Чернов