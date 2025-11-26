В Самарской области на кладбищах в 5 муниципалитетах выявили беспорядок с захоронениями

В пяти селах Самарской области выявлены нарушения закона о погребении и похоронном деле. Об этом сообщает прокуратура.

В контрольный орган пожаловался местный житель, который сообщил о двух захоронениях на одном месте на кладбище в селе Арзамасцевка: одно было произведено в 2008 году, другое — в 2012-м.

Проверка показала, что местная администрация не ведет книгу регистрации захоронений, а чертежи кладбища не содержат отметок о местах захоронений. При этом родственникам не выдаются свидетельства о регистрации. Кроме того, на кладбище нет надмогильных знаков.

Аналогичные нарушения выявлены в селах Богатое, Виловатое, Максимовка и Печинено. Прокуратура направила представления председателям муниципальных собраний представителей. Прокурорские акты были рассмотрены и удовлетворены. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Георгий Портнов