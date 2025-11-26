Налоговая служба озолотила братьев

Как стало известно “Ъ”, прокуроры нашли в органах Федеральной налоговой службы (ФНС) двух братьев-миллионеров. Получая скромное вознаграждение на службе, родственники на теневые доходы ухитрились приобрести целый парк дорогих иномарок, а также многочисленные объекты недвижимости, в том числе квартиры в престижных ЖК Москвы. В столице к ним и подан надзорным ведомством антикоррупционный иск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Основными фигурантами коррупционного скандала являются Магомед Куштов и его младший брат Ильяс. Последний проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), повлекшем причинение ущерба на сумму более 137 млн руб., а теперь вместе с братом он еще и выступит ответчиком по иску, поданному Генпрокуратурой в Гагаринский райсуд Москвы.

Магомед Куштов служил в УФНС по Ингушетии 24 года, а с 2019 года по 1 ноября 2025 года возглавлял его. Ильяс Куштов сейчас является заместителем начальника отдела камерального контроля НДС налогового управления. Оба предоставляли сведения о своих доходах и доходах членов семьи.

Куштов-старший официально на руководящих должностях в УФНС получил 12,6 млн руб., а его супруга — 383 тыс. руб. Декларированный доход Куштова-младшего составил 3,9 млн руб., а его жены — 667 тыс. руб.

По данным Генпрокуратуры, в 2018–2024 годах ответчики не только тратили значительные суммы на отдых, одежду и питание, но также стали владельцами «значительного количества объектов недвижимости в Ингушетии, Северной Осетии и в Москве, а кроме того — премиальных транспортных средств общей стоимостью не менее 190 450 499 руб. Часть имущества общей стоимостью не менее 5,3 млн руб. братьями была продана.

Чтобы спрятать свои активы, братья Куштовы приобретали их на родственников и доверенных лиц.

Среди таких объектов оказались жилье в доме 15 на проспекте Вернадского Москвы и две квартиры в престижном ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной, земельные участки в Северной Осетии, в том числе с домами, квартира в Магасе, а также автомобили Mercedes-Benz GLE-Class, Toyota Land Cruiser 200, GMC Yukon и два BMW 530D xDrive.

Надзор требует, чтобы все это имущество было арестовано, а затем обращено в доход государства, а с самих братьев взыскано 5,3 млн руб. в счет возврата средств за проданные активы.

Николай Сергеев