Власти Мотовилихи демонтируют незаконно возведенную водонапорную башню и вывески

В Мотовилихинском районе Перми, на ул. Макаренко, 2, будет демонтирована самовольно возведенная водонапорная башня. Об этом свидетельствует распоряжение главы территориального органа Андрея Чернятьева. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается двухэтажный производственный корпус, а по соседству — административное здание с сервисно-монтажной компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок, на котором установлен незаконный объект, имеет многоконтурный вид и ограничен улицами Старцева и Изюмской.

Кроме этого, администрация Мотовилихинского района распорядилась демонтировать 29 незаконных вывесок на улицах Славянова, Завьялова, Стольникова и Фокинской. Контроль за исполнением настоящего распоряжения глава района оставил за собой.

Активная борьба властей с незаконными НТО на территории Перми началась в прошлом году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние полгода подали в Арбитражный суд Пермского края более полусотни исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе.