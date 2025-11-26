Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о новом проекте Mercedes-Benz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Компания Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям прототипа маленького Gelandewagen. Какой индекс будет у модели, когда она пойдет в серию, пока неясно, поэтому проект этот сейчас называют по-разному — кто-то mini-G, кто-то Baby G. И это не «утка» — о разработке модели представители компании из Штутгарта раньше заявляли официально. А теперь автомобиль был сфотографирован промышленными папарацци.

Машина, разумеется, в глухом камуфляже. Но даже так заметно, что новый проект — это действительно как бы G-Класс, только уменьшенный на треть. У внедорожника похожий капот, прямоугольная «жилая» часть кузова с характерным трехсекционным боковым остеклением, запаска на пятой двери. Разве что наклон лобового стекла более пологий. Ну, и дорожный просвет заметно меньше, чем у актуального серийного Gelandewagen. О технической начинке пока известно мало. Сначала был инсайд, что это будет полностью электрическая модель. Но после провала продаж электрического G-Класса стали говорить о том, что, скорее всего, в гамме будет и машина, оснащенная гибридной силовой установкой. Как оно будет на самом деле, мы узнаем еще очень нескоро — вывод маленького Gelandewagen на рынок запланирован на 2027 год.

Но на самом деле вызывают вопрос не потребительские качества новой машины, а скорее аудитория, которой будет адресована модель. «Мерседесовский» внедорожник разрабатывали полвека назад для армии. И несмотря на то, что за прошедшие десятилетия модель претерпела значительные изменения, это все же архаика, пользоваться которой можно исключительно руководствуясь соображениями престижности данного транспортного средства. А там, где престиж, нет места понятиям «мини» или «бэби». Потому что в противном случае можно было бы купить, например, Suzuki Jimny, который имеет внешность как у G-Класса, неубиваемую раму, бензиновый мотор, а с недавнего времени еще и пятидверную версию.

Дмитрий Гронский