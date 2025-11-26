Один из обвиняемых в заказном убийстве пермского бизнесмена погиб на СВО

Один из обвиняемых в убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова погиб в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на данные суда.

Напомним, Александр Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской. Позже стало известно, что в рамках расследования задержан и арестован его бизнес-партнер Руслан Шардаков. Обвиняемыми по делу об убийстве также проходили Роман и Андрей Широковы.

Находясь в СИЗО, Роман Широков подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Погиб 6 июня 2025 года. Остальные двое обвиняемых в настоящее время предстали перед судом присяжных.