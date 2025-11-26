Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира — любимые животные-персонажи у россиян

Книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие литературные персонажи животных для них самые любимые. Первым по популярности стал Чеширский Кот. Кошачьи сформировали и топ-3 в категории русской литературы.

По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты — кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте — обаятельный кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». На втором — остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей — вновь герой «Книги джунглей», храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян — коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделенный вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль — быть верным другом и надежным соратником. Они не отличаются хитростью и изощренным умом, и больше зависят от людей, чем кошки», — комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

«Сказки — одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России», — комментирует член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ — это классика» Дмитрий Брейтенбихер.