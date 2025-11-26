Грамота.ру: «ред-флаг», «имба» и «пупупу» претендуют на слово 2025 года

Портал Грамота.ру представил список претендентов на слово 2025 года. В него вошли 12 слов: существительные «ред-флаг», «сигма», «проявленность», «зумер», «лимб», «имба», «выгорание», «промт», «брейнрот», «слоп», глагол «подсветить», а также междометие «пупупу».

Всего лингвисты портала рассматривали более 500 слов. В течение 2025 года специалисты наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение. В частности, проводился мониторинг упоминаний в социальных сетях и СМИ.

«Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным»,— пояснила «РИА Новости» главный редактор портала Ксения Киселева.

Из 12 слов приглашенные эксперты в сфере лингвистики выберут слово 2025 года методом открытого рейтингового голосования.

В 2024 году словом года портал назвал «вайб», в 2023-м — «нейросеть».

Полина Мотызлевская