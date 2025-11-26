Замглавы МИД Рябков: успех в нормализации отношений России и США не гарантирован

В МИД России считают, что Москва и Вашингтон все еще находятся на ранней стадии процесса нормализации отношений. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что успех в этом вопросе не гарантирован.

«Наши взаимоотношения с США все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации и общий успех данного процесса не гарантирован»,— сказал господин Рябков агентству «РИА Новости».

24-25 ноября в Абу-Даби прошли переговоры представителей российских спецслужб и американской делегации, которую возглавил министр Армии США и новый спецпредставитель по украинскому досье Дэниэл Дрисколл. Помощник президента России Юрий Ушаков утверждал, что на встречах не обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа. При этом американский лидер вчера заявил, что стороны приближаются к заключению мирного договора.

Анастасия Домбицкая