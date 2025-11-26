На Урале завершились учения оперативников СОБР и ОМОН Росгвардии

В Екатеринбурге на базе центра «Хомутовка» прошли учебно-методические сборы с инструкторским составом ОМОН и СОБР территориальных управлений Уральского округа Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росгвардии по Свердловской области Фото: Пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Во время сборов оперативники изучали методики тактической подготовки и правовые аспекты службы. Внимание, в том числе, уделялось отработке задач, адаптированных под условия проведения специальной военной операции (СВО).

«Росгвардейцы на практике закрепили навыки стрельбы в движении и в ограниченном пространстве, отработали тактику штурмовых действий, методы скрытного передвижения и взаимодействия в группе»,— говорится в сообщении ведомства.

На одном из этапов обучения росгвардейцы, по легенде учений, отрабатывали действия при поступлении информации о нахождении схрона взрывчатых веществ. Как только они начались подъезжать к объекту, группа столкнулась с огневым сопротивлением условного противника. Под прикрытием щитовой группы, они задержали злоумышленника с условной взрывчаткой и деактивировали ее.

«Все участники сборов продемонстрировали высокий уровень подготовки и успешно сдали зачеты. Полученные знания и методики инструкторы будут применять при обучении личного состава в своих регионах»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Артем Путилов