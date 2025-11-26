Экс-директора «Партнер-Инвест» оштрафовали за неуплату налогов на 169 млн рублей

Ленинский райсуд Омска вынес приговор в отношении экс-директора ООО «Партнер-Инвест» Валерия Лазаренко. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы), сообщает СУ СКР. Подсудимому назначили штраф в размере 350 тыс. руб.

По данным следствия, глава строительной компании внес в налоговые декларации за 2018-2020 годы ложные сведения о налоговых вычетах, а также не указал сведения о реализации транспортных средств физическим лицам. Таким образом, уверены правоохранители, Валерий Лазаренко уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 169,3 млн руб. Суд наложил арест на имущество компании и подсудимого.

Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора «Партнер-Инвест» стало известно в январе 2024 года. В марте 2022 года компанию оштрафовали на 401 тыс. руб. за срыв сроков по капремонту клуба в селе Покровка Омского района. По данным областной прокуратуры, районная администрация заключила контракт с подрядчиком на проведение работ стоимостью 16 млн руб., но тот нарушил срок сдачи.

Согласно данным kartoteka.ru, основным видом деятельности ООО «Партнер-Инвест» является производство строительно-монтажных работ. Валерий Лазаренко занимал должность гендиректора с июня 2017 года. Организация находится на стадии банкротства.

Александра Стрелкова