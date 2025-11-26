В Самарской области раскрыли ограбление пенсионерки, у которой похитили украшения

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении безработного неоднократно судимого 37-летнего жителя Самары. Он обвиняется по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Об этом сообщает МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, в полицию поступило сообщение от местного жителя, что его 72-летнюю мать ограбили. Сотрудники полиции приехали по указанному адресу, убедились, что пенсионерке не нужна медицинская помощь и опросили потерпевшую и очевидцев.

Пенсионерка рассказала, что она находилась дома одна. В дверь постучали и она открыла дверь молодому человеку, который ранее приходил к ней в гости в сопровождении односельчан. Угрожая расправой, обвиняемый сорвал с нее золотые украшения, среди которых были цепочка, нательный крест, серьги. После этого он скрылся с места преступления.

Потерпевшая дождалась возвращения сына домой и рассказала о случившемся. Оперуполномоченные установили личность и местонахождение подозреваемого. Перед ограблением пенсионерки он приезжал в село в гости к знакомой. После нападения он спешно уехал в Самару, где сдал похищенные ювелирные изделия в ломбард. Фигурант заключен под стражу.

Украшения изъяли из ломбарда и приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. После проведения процессуальных действий их вернут владелице.

Руфия Кутляева