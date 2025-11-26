Найденного в уфимской многоэтажке полоза забрала хозяйка

После публикации о найденной в ванной уфимской многоэтажки змее в спасательный отряд позвонила хозяйка питомца, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

По словам уфимки, метровый полоз — девочка по кличке Люцифер, которой около полутора лет. Змея живет в террариуме с подогревом, где поддерживается идеальный микроклимат. Хозяйка кормит любимцу замороженными мышами раз в десять дней, что является нормой для полоза такого возраста.

В ведомстве отметили, что Люцифер вернулась домой, и владелица обещала больше заботиться о безопасности и укреплении террариума, чтобы змея не могла сбежать.

Как сообщал «Ъ-Уфа», жители квартиры на Интернациональной заметили полоза в ванной и сначала приняли за тряпку. Первым змею обнаружил хозяйский кот.

Майя Иванова