Глава СКР настаивает на возбуждении дела о плохих дорогах в Междуреченске наперекор прокурорам

Председатель СКР Александр Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело о разрушенных дорогах в поселке городского типа Междуреченск Самарской области. Основанием для этого стали жалобы местных жителей. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Перед этим в Следственный комитет России поступили жалобы на разрушенный асфальт в поселке. По словам авторов обращения, это приводит к ДТП и создает угрозу для школьных автобусов с детьми.

В январе 2025 года суд обязал местные власти восстановить дороги за девять месяцев, но работы до сих пор не завершены. Ранее по этому делу уже возбуждалось уголовное дело, однако заместитель прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев отменил постановление. Это решение было обжаловано заместителю прокурора Самарской области Дмитрию Смоленцеву. После возбуждения уголовного дела исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Ламонов должен будет доложить в центральный аппарат об итогах расследования.

Георгий Портнов