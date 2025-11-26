Во Франции продолжаются пляски с пенсией

25 ноября французский Сенат выполнил обещание «запретить запрещать» и вернул в текст бюджета пенсионную реформу, только что отмененную в Национальной ассамблее. Для правительства, рассчитывавшего на шаткий, но рабочий компромисс между двумя палатами, решение Сената означает почти гарантированный тупик на финальном этапе утверждения бюджета. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emmanuel Dunand / Pool / AP Фото: Emmanuel Dunand / Pool / AP

Во время рассмотрения проекта закона о финансировании системы социального страхования (PLFSS) на 2026 год Сенат просто-напросто отменил статью, предусматривавшую приостановку пенсионной реформы до 1 января 2028 года, то есть на год после президентских выборов 2027 года. Большинство, 190 сенаторов, проголосовало за сохранение реформы в действующей президентской редакции, тогда как 108 выступили против, пытаясь сохранить решение о ее заморозке, принятое нижней палатой парламента 13 ноября.

Левый фланг Сената проиграл «республиканцам» и центристам.

Таким образом, Сенат вернулся к основным положениям реформы 2023 года, поднявшей возраст выхода на пенсию до 64 лет, и дал понять, что не намерен поддерживать тактические игры премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Решение, принятое большинством, перечеркивает усилия премьера, который пытался провести уступки социалистам в обмен на их нейтралитет при голосовании по бюджету. На сегодняшний день решение Национальной ассамблеи, успевшей было заморозить пенсионную реформу президента Макрона, фактически отменено.

Легко сказать, что сенаторы давно уже сами достигли пенсионного возраста и, дескать, им все равно. Это было бы верно в прежнем составе Сената, где средний возраст законодателей превышал 62 года. Но после выборов 2023 года Сенат «помолодел» до 60 лет. Так что, отодвинув возраст выхода на пенсию, сенаторы действовали не в собственных интересах, заявляя, что думают о судьбе новых поколений, которые не смогут «вытащить» пенсионную систему Франции в прежнем виде.

Теперь снова дело за нижней палатой — Национальной ассамблеей. Созываемая на этой неделе смешанная комиссия из семи сенаторов и семи депутатов должна попытаться примирить два мнения, но, по всем прогнозам, не придет к согласию. И правые, и социалисты уже дали понять, что не намерены отступать от изначальных позиций.

Далее начнутся новые «пляски с пенсией»: текст вернется в ассамблею, где президентский лагерь попытается повторить хрупкий успех первого чтения, когда депутаты-социалисты поддержали часть проекта.

На этот раз правительство надеется на сотрудничество с социалистами, уже объявившими заморозку реформы своей заслугой и завоеванием, а также на молчаливое согласие «зеленых» и коммунистов — им будет достаточно хотя бы воздержаться. Но времени почти нет: конституционные сроки поджимают, а разногласия между фракциями лишь растут.

Если ассамблея все же успеет проголосовать за текст в поддержанном левым центром виде, он вновь уйдет в Сенат — и там правые обещают снова отклонить документ за один день. И тогда, как предписывает Конституция, последнее слово останется за депутатами нижней палаты. На практике это означает, что судьба пенсионной реформы будет решаться в атмосфере ускоренного и крайне политизированного голосования, где каждая фракция будет заботиться исключительно о своей репутации перед новыми выборами. Это может завести ситуацию в тупик.

Большинство наблюдателей предвидят худший сценарий: ни комиссия, ни парламент не успеют договориться, и правительству придется принимать временный специальный закон о бюджете уже в январе — с возобновлением всех дискуссий о пенсиях и социальных гарантиях.

Парадоксально, но ровно через два с лишним года после драматичного принятия пенсионной реформы и всего две недели спустя после ее заморозки Национальной ассамблеей Франция снова оказалась в той же точке маршрута. Сенат вернул реформу в текст бюджета, сделав ее будущее еще более неопределенным.

Противостояние Сената и Ассамблеи, вспыхнувшее по техническому закону о финансировании, превратилось в очередное испытание способности парламента работать в условиях политического расслоения. Судя по всему, испытание это продлится дольше, чем рассчитывал премьер-министр Себастьен Лекорню, и завершится далеко не в нынешнем году.