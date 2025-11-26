В Перми выставлено на продажу помещение площадью 598,9 кв. м в здании отеля Avant (ул. Попова, 59а). Сообщение о продаже опубликовано на сайте Avito. Стоимость 1 кв. м помещения в цокольном этаже собственник оценил в 390 тыс. руб. Таким образом, цена за этаж составляет 233,571 млн руб. Cтоит отметить, что средняя цена 1 кв. м торговых площадей в Перми в ноябре составляет 145,3 тыс. руб., по данным портала Restate.ru.

Согласно опубликованной информации, речь идет о цокольном помещении с выcотoй потoлкa 2,5–3 м. «Центр города, cупeртрафик. Здание лаконично вписано в единый комплекс магазинов, расположенных на перекрестке улиц Попова — Пушкина»,— говорится в сообщении о продаже. В объявлении указано, что арендаторами комплекса являются федеральная торговая сеть «Fix Priсе», ресторан сети Rоsтiсs, офисы продаж операторов связи и другие магазины и отделы сферы услуг.

Напомним, здание отеля открыли в 2012 году, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено значительно позже открытия. Сначала объект функционировал как торговый центр «Тополя», позже его переделали в гостиницу. Гостиницу развивает ИП Константин Шарифулин (на него оформлен сайт отеля). До 2024 года он был совладельцем зарегистрированного по адресу отеля ООО «С.О. В.А.», которое занимается управлением недвижимым имуществом. Соучредителем этого ООО среди прочих участков значится известный пермский боксер Петр Павлов.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что стройхолдинг ПМД провел переговоры с владельцами отеля о приобретении недвижимости. Девелопер активно застраивает квартал, где расположен отель (в частности, сейчас ведет строительство ЖК «Эволюция). Однако, по данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, владельцы отеля отказались продавать объект.