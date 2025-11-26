Чувашия под ударом
Украинские беспилотники атаковали жилые дома и предприятие в Чебоксарах
Сегодня утром украинские беспилотники атаковали Чебоксары. В результате атаки повреждены два жилых дома, пострадали два человека, включая подростка. Также удар был нанесен по АО «ВНИИР» — предприятию, производящему электротехническое оборудование. Жителей эвакуировали в школу, затем вернули обратно. На месте работают четыре комиссии для оценки ущерба. Это уже шестая атака беспилотниками на Чувашию и третья на ВНИИР с начала 2025 года.
Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Утром 26 ноября на Чебоксары была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Позднее глава региона уточнил информацию о последствиях атаки. «Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — сообщил Олег Николаев. По его словам, ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует.
Временно исполняющий обязанности главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что жильцов близлежащих домов эвакуировали в школу микрорайона. Кроме того, в связи с атакой были введены временные ограничения на движение транспорта по проспекту Ивана Яковлева (от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Ленинского комсомола) и проспекту Мира (от пересечения с бульваром Эгерский до пересечения с проспектом Ивана Яковлева).
Позднее ограничения сняли, движение восстановили, а жителей вернули в дома. По словам господина Трофимова, на месте работают четыре комиссии для обследования жилищного фонда и оценки ущерба.
Помимо жилых домов, удар был нанесен по АО «ВНИИР».
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения» (ВНИИР)
Многофункциональное научно-техническое и производственное предприятие, основанное в 1961 году в Чебоксарах. Входит в состав «АБС Электро». Выполняет полный цикл работ от НИОКР до выпуска и поставки продукции. Является разработчиком и производителем программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы, электротехнических изделий и радиоэлектронной продукции. Предприятие также разрабатывает помехозащищенные устройства, которые применяются для защиты приемников спутниковых навигационных сигналов от преднамеренных и непреднамеренных помех в специальной и аварийно-спасательной технике.
Это уже не первая попытка ВСУ атаковать АО «ВНИИР» и шестая атака беспилотниками на Чувашию с начала 2025 года. Первый удар был нанесен в марте по нефтебазе ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах, которая находилась на реконструкции. Пострадавших тогда не было. Это был первый случай атаки дрона на Чувашию.
В июне были ликвидированы четыре БПЛА. Два беспилотника были сбиты на территории АО «ВНИИР», после чего производство временно приостановили для обеспечения безопасности сотрудников.
По одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. В июле БПЛА вновь атаковали Чебоксары. Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
В сентябре беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского района республики. В результате инцидента никто не пострадал, зафиксирован незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.