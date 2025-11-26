Чувашия под ударом

Сегодня утром украинские беспилотники атаковали Чебоксары. В результате атаки повреждены два жилых дома, пострадали два человека, включая подростка. Также удар был нанесен по АО «ВНИИР» — предприятию, производящему электротехническое оборудование. Жителей эвакуировали в школу, затем вернули обратно. На месте работают четыре комиссии для оценки ущерба. Это уже шестая атака беспилотниками на Чувашию и третья на ВНИИР с начала 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Утром 26 ноября на Чебоксары была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Позднее глава региона уточнил информацию о последствиях атаки. «Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — сообщил Олег Николаев. По его словам, ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что жильцов близлежащих домов эвакуировали в школу микрорайона. Кроме того, в связи с атакой были введены временные ограничения на движение транспорта по проспекту Ивана Яковлева (от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Ленинского комсомола) и проспекту Мира (от пересечения с бульваром Эгерский до пересечения с проспектом Ивана Яковлева).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Позднее ограничения сняли, движение восстановили, а жителей вернули в дома. По словам господина Трофимова, на месте работают четыре комиссии для обследования жилищного фонда и оценки ущерба.

Помимо жилых домов, удар был нанесен по АО «ВНИИР».

АО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения» (ВНИИР) Многофункциональное научно-техническое и производственное предприятие, основанное в 1961 году в Чебоксарах. Входит в состав «АБС Электро». Выполняет полный цикл работ от НИОКР до выпуска и поставки продукции. Является разработчиком и производителем программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы, электротехнических изделий и радиоэлектронной продукции. Предприятие также разрабатывает помехозащищенные устройства, которые применяются для защиты приемников спутниковых навигационных сигналов от преднамеренных и непреднамеренных помех в специальной и аварийно-спасательной технике.

Это уже не первая попытка ВСУ атаковать АО «ВНИИР» и шестая атака беспилотниками на Чувашию с начала 2025 года. Первый удар был нанесен в марте по нефтебазе ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах, которая находилась на реконструкции. Пострадавших тогда не было. Это был первый случай атаки дрона на Чувашию.

В июне были ликвидированы четыре БПЛА. Два беспилотника были сбиты на территории АО «ВНИИР», после чего производство временно приостановили для обеспечения безопасности сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чебоксары после удара беспилотников 26 ноября 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. В июле БПЛА вновь атаковали Чебоксары. Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

В сентябре беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского района республики. В результате инцидента никто не пострадал, зафиксирован незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.

Анар Зейналов