Расходы на содержание школьных спортплощадок в Сызрани в 2026 году увеличили в 2,3 раза

На очередном заседании думы Тольятти рассмотрели вопрос содержания спортивных объектов, установленных на территории учреждений образования. Принято решение предусмотреть в бюджете городского округа на 2026 год дополнительные 14,9 млн руб. на содержание и ремонт спортивных объектов. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба MR Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба MR Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Речь идет о 122 площадках: баскетбольные, волейбольные, футбольные поля, универсальные корты, площадки ГТО, воркаут и другие объекты для занятий физкультурой и спортом.

В этом году на содержание этих объектов из городского бюджета выделили 11,2 млн руб. Однако из-за роста индекса потребительских цен базовые нормативные затраты на содержание и ремонт спортплощадок пересмотрели. Общая потребность составила 26 млн руб.

В следующем году планируют установить 22 новых спортивных объекта: 21 разместят на территории учреждений образования, один — на территории общего пользования в микрорайоне Федоровка.

Руфия Кутляева