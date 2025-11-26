В Челябинске возбудили дело после травмирования школьницы на уроке физкультуры

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после того, как школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дело возбудили по информации, появившейся в СМИ. Так, в образовательном центре №5 13-летняя девочка выполняла кувырки, и у нее заболела шея. Через некоторое время школьнице стало хуже, бригада скорой помощи увезла ее в больницу. Пострадавшей диагностировали компрессионные переломы трех позвонков. Ей предстоит длительное лечение и восстановление.

Следователи истребовали медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия. Очевидцев и сотрудников образовательного учреждения допрашивают.

Виталина Ярховска