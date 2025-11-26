Компания РГК планирует запустить производство на Урале

Компания РГК запустит собственное производство полимерных трубопроводных систем в Свердловской области. Об этом заявили на официальном открытии филиала в Екатеринбурге.

«РГК готова инвестировать в регион и стать надежным и понятным партнером, с которым просто работать»,— пояснил генеральный директор компании Ленар Гильмутдинов.

Компания подписала соглашение с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО). «Инвестиционный блок с радостью поможет обосновать здесь производство и локализовать компанию»,— сказал руководитель АИСО Юрий Патанин.

РГК — компания по производству труб, входит в тройку крупнейших в России. Сейчас производства компании находятся на территории Московской области и Краснодарского края.

Анна Капустина