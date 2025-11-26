Ушаков: спецслужбы России и Украины периодически обсуждают обмен пленными

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители российских и украинских специальных служб периодически встречаются в Абу-Даби и в Дубае. Они обсуждают вопросы, связанные с обменом пленными.

«Сейчас все находятся в Абу-Даби или в Дубае. Среди этой публики — представители специальных служб Украины и России, которые периодически встречаются для обсуждения щепетильных вопросов, в том числе и вопросов, связанных с обменом пленными», – утверждает господин Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Отрывок из интервью журналист выложил в своем Telegram-канале.

В интервью Юрий Ушаков также рассказал о встрече министра армии США Дэниэла Дрисколла и представителей российских спецслужб в Абу-Даби. По его словам, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не участвовал в переговорах.

«В ходе встречи оказался и рояль в кустах – новый представитель США, который сейчас занимается украинским досье», — поделился помощник президента РФ. Он отметил, что в Абу-Даби не обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа. Как заявил господин Ушаков, «пока никто не садился за круглый стол и не обсуждал каждый пункт в деталях».