Челябинскому бизнесу предлагают льготные условия кредитования

Банк ПСБ в Челябинске предлагает компаниям региона доступные условия финансирования по программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, запущенной Минэкономразвития РФ совместно с Банком России и Корпорацией МСП. Для челябинских предприятий, связанных с производством, научно-технической деятельностью, гостиничным бизнесом появилась реальная возможность инвестировать в рост и масштабирование без лишней финансовой нагрузки.

Программа ориентирована на инвестиции в основной капитал. Это строительство, покупка оборудования, техническое перевооружение производства. Льготный кредит ПСБ выдает единовременно или в форме невозобновляемой кредитной линии. Срок погашения займа — до 10 лет (120 месяцев). Льготная ставка действует первые пять лет (60 месяцев). Суммы кредита зависят от размера бизнеса. Минимальный размер — 50 млн руб., максимальный — 2 млрд руб. Процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ. Если она выше 12%, то льготная ставка будет на 3,5% ниже на момент подписания договора. Если 12% или меньше — скидка составит 2,5%.

Льготы распространяются не на все виды деятельности, но для Челябинской области условия выгодны, поскольку регион силен в промышленности и смежных сферах. Так, программа охватывает обрабатывающее производство (металлоизделия, электрическое оборудование, мебель, лекарства, автомобили, компьютеры, одежда, текстиль, кожа, пищевая промышленность, пекарни); гостиничный бизнес и научно-техническую сферу (исследовательские центры). Чтобы получить льготный кредит, организация должна иметь действующий статус субъекта МСП, быть налоговым резидентом России, не заниматься производством или продажей подакцизных товаров или добычей полезных ископаемых, а также не входить в запрещенные категории: банки, страховщики (кроме кооперативов), инвестфонды, ломбарды, игорный бизнес.

Для получения льготного кредита предпринимателям рекомендуют обратиться в офис ПСБ в Челябинске, где помогут с подачей заявки и рассчитают персональные условия с учетом специфики бизнеса.

«Мы учитываем особенности бизнеса и помогаем реализовать инвестиционные планы уже сегодня. Эта программа — не просто кредит, а инструмент для устойчивого роста. Для местных производителей в Челябинске льготное кредитование может стать толчком к новым проектам, созданию рабочих мест и укреплению экономики области», — отметила заместитель регионального директора ПСБ в Челябинске Оксана Леонтьева.

Программа ПСБ и Минэкономразвития России, Корпорации МСП и Банка России предоставляют льготное кредитование субъектов МСП по Решению о порядке предоставления субсидии от 20 января 2025 года № 25-60302-02036-Р. Кредитование производится на инвестиционные цели: создание и (или) приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации). Льготный срок кредитования — до 5 лет, общий срок кредитования — до 10 лет. Лимит до 200 млн руб. доступен для категории «микропредприятие» и «малое предприятие», до 500 млн руб. — для категории «среднее предприятие». Процентная ставка зависит от ключевой ставки Центробанка и рассчитывается: ключевая ставка, уменьшенная на 3,5% (при значении ключевой ставки ЦБ более 12%). Ключевая ставка, уменьшенная на 2,5% (но не менее 3% при значении ключевой ставки 12% и менее). Подробные сведения о продукте на сайте, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ», Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

