Нижегородская мэрия отменила постановление об изъятии квартир на Гастелло, 2

Администрация Нижнего Новгорода 25 ноября 2025 года отменила постановление об изъятии у собственников помещений в многоквартирном доме №2 по улице Николая Гастелло Московского района. Решение об изъятии было принято годом ранее, поводом для его отмены стало решение суда по иску жильцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран дом №2 по улице Гастелло

Фото: Яндекс.Карты дом №2 по улице Гастелло

Фото: Яндекс.Карты

Дом признали аварийным еще в 2017 году на основании отчета специализированной организации ООО «Блиц-Проект». Постановлением от ноября 2024 года мэрия хотела изъять помещения у собственников, выплатив им компенсацию по рыночной стоимости.

Жители на суде настаивали, что обследование не было проведено должным образом. В том числе представители экспертной организации не были ни в одной из квартир.

В 2022 году собственники заказывали новое заключение, которое установило износ здания на 56,1%: при нем техническое состояние определяется как «неудовлетворительное».

Суд назначил третью экспертизу — у ФБУ «Приволжский региональный центр судебной экспертизы». Она определила состояние дома как «ограниченно работоспособное».

В декабре 2024 года Нижегородский райсуд признал незаконным постановление мэрии, сделавшее дом «аварийным». Мэрия пыталась оспорить это решение, но в августе 2025 года областной суд оставил его в силе.

Галина Шамберина