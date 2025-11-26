Нижегородская мэрия отменила постановление об изъятии квартир на Гастелло, 2
Администрация Нижнего Новгорода 25 ноября 2025 года отменила постановление об изъятии у собственников помещений в многоквартирном доме №2 по улице Николая Гастелло Московского района. Решение об изъятии было принято годом ранее, поводом для его отмены стало решение суда по иску жильцов.
дом №2 по улице Гастелло
Фото: Яндекс.Карты
Дом признали аварийным еще в 2017 году на основании отчета специализированной организации ООО «Блиц-Проект». Постановлением от ноября 2024 года мэрия хотела изъять помещения у собственников, выплатив им компенсацию по рыночной стоимости.
Жители на суде настаивали, что обследование не было проведено должным образом. В том числе представители экспертной организации не были ни в одной из квартир.
В 2022 году собственники заказывали новое заключение, которое установило износ здания на 56,1%: при нем техническое состояние определяется как «неудовлетворительное».
Суд назначил третью экспертизу — у ФБУ «Приволжский региональный центр судебной экспертизы». Она определила состояние дома как «ограниченно работоспособное».
В декабре 2024 года Нижегородский райсуд признал незаконным постановление мэрии, сделавшее дом «аварийным». Мэрия пыталась оспорить это решение, но в августе 2025 года областной суд оставил его в силе.