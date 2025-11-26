Число доноров в России увеличилось на 30% за пять лет

Число доноров в России увеличилось за пять лет более чем на 30%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. С начала года число донаций увеличилось до 2 млн. Слова вице-премьера на форуме Службы крови приводит «РИА Новости».

По данным госпожи Голиковой, 80% доноров возвращаются для повторной сдачи крови два и более раз в год. Доля безвозмездных доноров сохраняется на уровне 99%. Лидерами по росту донорской активности стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

11 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2024 году число доноров крови в России составило почти 1,5 млн — на 6,3% выше, чем в 2023 году. Число донаций крови в прошлом году выросло на 4,5% и составило 3,5 млн. Это, по словам министра, позволило заготовить 2,8 млн литров цельной крови.

Полина Мотызлевская