Скончался бывший гендиректор ПО «Маяк» Виталий Садовников

В Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет скончался бывший генеральный директор ФКУП «Производственное объединение „Маяк“» (Озерск Челябинской области, входит в госкорпорацию «Росатом»), экс-депутат законодательного собрания Челябинской области Виталий Садовников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Виталий Садовников родился в Челябинске. В 1962 году окончил Челябинский политехнический институт. В 1963 году начал работать на химкомбинате «Маяк» в Озерске. В декабре 1999 года Виталия Садовникова назначили генеральным директором предприятия, которым он руководил до июля 2007 года.

«Это был трудный период в жизни предприятия. В стране продолжался экономический упадок, гособоронзаказ финансировался не в полном объеме. Тем не менее предприятие под руководством Виталия Ивановича с высоким качеством выполняло гособоронзаказ»,— сообщает пресс-служба ПО «Маяк».

В компании также отмечают, что Виталий Садовников «уделял большое внимание обеспечению устойчивой и безаварийной работы», а также поспособствовал запуску новых производств, которые вывели «Маяк» на международный рынок.

В 2000-2010 годах Виталий Садовников был депутатом законодательного собрания Челябинской области. Прощание с ним состоится в Санкт-Петербурге.

Как сообщал «Ъ», в 2005 году в отношении Виталия Садовникова было возбуждено уголовное дело по фактам нарушения правил охраны окружающей среды и правил обращения с опасными веществами и отходами (ст. 246, ч. 1,2 ст. 247 УК РФ). По версии следствия, с 2001 по 2004 год ПО «Маяк» незаконно сбросил в реку Теча 60 млн кубометров радиоактивных отходов. Ущерб окружающей среде тогда оценили в 30 млн руб. В 2006 году Челябинский областной суд прекратил дело Виталия Садовников в связи с амнистией, объявленной по случаю 100-летия Госдумы РФ, и отменил решение Росатома об отстранении от должности гендиректора.

ПО «Маяк» занимается производством компонентов ядерного оружия и переработкой отработанного ядерного топлива.