В Оренбургской области создали центр инвестиций из стран БРИКС

В Оренбургской области создан региональный центр инвестиций из стран БРИКС с учетом геополитических тенденций и выгодного местоположения региона. Главная задача центра — привлекать инвестиции из стран-участников объединения. Об этом сообщает правительство региона.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в портфеле центра около двух десятков предложений для иностранных инвесторов. В регионе сохраняются темпы роста, наращивается инвестиционный портфель, создаются благоприятные условия для бизнеса. Одним из важных направлений в привлечении инвестиций является развитие международного сотрудничества и создание совместных предприятий с иностранными партнерами.

В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал в Оренбургской области увеличились на 11,7 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2024 года. По итогам текущего года Оренбуржье может установить новый рекорд по объему инвестиций в основной капитал. На данный момент этот показатель достиг 510 млрд рублей, что на 23 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом.

Руфия Кутляева