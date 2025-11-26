Красный Крест передал ДНР оборудование для ремонта водопроводных труб

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал Донецкой народной республике средства для ремонта и модернизации сетей на фоне дефицита воды. В частности, сотрудники МККК предоставили региону 13,5 км водопроводных труб, генераторы, сварочные аппараты и 22 скважинных насоса.

В сообщении организации указывается, что с наступлением зимы ситуация в регионе станет острее, в связи с потребностью населения в чистой воде. «Мы концентрируем усилия на восстановлении ключевых объектов коммунального хозяйства, включая систему водоснабжения»,— говорится в заявлении МККК.

О критической ситуации с водой в ДНР власти заявили в июле 2025 года, тогда же был сокращен график подачи воды. В Донецке и Макеевке вода сейчас подается раз в три дня на несколько часов. В октябре глава региона Денис Пушилин отчитывался, что в регионе идет переброска воды в хранилища из других водоемов, расчищаются русла рек, идет обсуждение строительства второй ветки водовода из реки Дон. «Ощутимые» улучшения от всех этих мер, как рассчитывает господин Пушилин, будут заметны уже в декабре этого года.

Сейчас по нити водовода из Дона регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема.

Полина Мотызлевская